Большой июньский репеллент-разбор Недавно в канал LAB-66 поступил вопрос от научно-технической диаспоры города Жодино на предмет “что можно найти у нас против грызущих насекомых, ибо сильно кусают детей”. Я решил взять известные беларуские сервисы удаленной доставки https://e-dostavka.by и www.21vek.by посмотреть, что там есть из репеллентов и насколько они эффективны. Весь список с ценами (в BYN и в $), объемами и составами в конце статьи. Напомню то, о чем я уже ранее писал в своих заметках — общего, универсального средства от клещей, комаров, мух, и гнуса НЕ СУЩЕСТВУЕТ. В применении к отпугиванию насекомых абсолютно не работает принцип “чем больше-тем лучше”. Для комаров нужна однин диапазон концентраций, для защиты от клещей — другой. Ниже минимума— клещ уже не реагирует, выше максимума — дополнительного эффекта тоже нет. Кроме этой привязки, концентрация ДЭТА в продукте указывает еще и то, как долго будет иметь место эффект от одного нанесения препарата.

Самый строгий контролер всея Репеллентии — это клещ. С него и начнем. Лот №1 — клещ иксодовый (боррелиозный&энцефалитный). Противодействие этому “врагу рода человеческого” поставлено в LAB-66 на широкую ногу, и достаточно давно. Желающим углубится в особенности борьбы могу порекомендовать поиск в канале LAB-66 по ключевому слову “клещ” или же на Patreon — cмотреть одну из моих важнейших статей МЕТОДИЧКА КЛЕЩЕГОНА. Руководство по борьбе с клещами и защите от них. Что касается отпугивания, то здесь я процитирую свою старую заметку по выбору репеллентов. Под наши задачи подходит ДЭТА (концентрация в диапазоне 20–50%), KBR3023 он же икаридин/пикаридин, он же салтидин (концентрация >30%), или IR3535 он же этилбутилацетиламинопропионат (концентрация 15–30%). Исходя из таких вводных нам подойдут следующие позиции из списка: #5,#9,#12,#26,#31, #33-36 — все по ДЭТА (содержание двух остальных везде не выдерживает критики). «Дэта» Аква

«Дэта» Extrime от насекомых и клещей (5 в 1)

Средство от мошки и гнуса «Mosquitall» Профессиональная защита

«Gardex» Extreme Super

Рефтамид 8 в 1 Экстрим

PICNIC Extreme от клещей (?) — обязательно сверяйте свой состав

Рефтамид Максимум

PICNIC Extreme с ароматом ванили 5 в 1 Не дотягивают до нижней “антиклещевой” планки по ДЭТА с 15% д.в. : #6, #25, #27, #30 и с 18% д.в. — #16, #20. Примечание: в позициях #30–31 используется диметилфталат, так что эти средства неплохо подойдут для пропиток сеток Павловского (о них ниже). Что же до накожного нанесения, то вы мое мнение знаете — фталаты — “эндокринные яды”. Они попадают в кровоток где нарушают выработку половых гормонов, влияют на развитие младенцев и на сексуальное поведение взрослых. Высокие уровни фталатов были связаны со снижением уровня либидо у женщин. Фталаты способны имитируя гормон эстроген, подавлять выработку мужского гормона тестостерона и таким образом мешать нормальным гормональным механизмам. Фталаты многими исследователями позиционируются как причина глобального снижения мужкой фертильности. Так что эти средства под маркой “Рефтамид” — интересные объекты, как будто восстали из ссср. Судите сами, в cоставе позиции #29 указано >30% нефраса (т.н. нефтяного растворителя). Немного не дотягивает до получения статуса “антиклещевого” позиция #32 c пикаридином. Это, кстати, единственное средство на рынке. Но 20%… Остальные позиции смысла рассматривать не имеет вовсе. В т.ч. и т.н. “экологичные” на основе эфирных масел, потому что масла там абсолютно не те, что нужно. В теории может подойти позиция с п-ментандиолом или маслом эвкалипта лимонного (Eucalyptus citriodora) в концентрациях равных ДЭТА. Но производители не считают нужным указывать концентрации для эфирных масел, возможно считая, что одно уже упоминание словосочетания “эфирные масла” должно заставлять падать ниц и покупать эти поделки. Но постоянные читатели LAB-66, знают как на самом деле это работает ;) Более или менее подтверждена репеллентная активность у эфирных масел содержащих 2-ундеканон→дикорастущий томат, садовая клубника, или декоративная хауттюйния сердецвидная; содержащих нооткатон→эфирные масла грейпфрута и кипариса нутканского. Последний эшелон — эфирные масла цимпобогона и ландыша. Дополнение от 06.06.2022: Читатели указывают на то, что в репеллент PICNIC Extreme от клещей имеет состав отличный от указанного мной. В нем 5% ДЭТА, что конечно же не подходит ни для каких защитных задач. Обязательно сверяйте составы, т.к. производитель видимо производит различные ревизии одной и той же марки репеллента.

Лот №2 — комар малярийный. На особенностях физиологии комара я отдельно не останавливался, зато писал про растительные компоненты (фиторепелленты) для создания пространственных антикомариных заслонов: Нет комарам! Обзор антимоскитных "фитобоеприпасов" Написав статью про растения отпугивающие клещей я получил большое количество вопросов по поводу других насекомых. И тут… habr.com В начале июня начинать выращивать растения поздно, поэтому сразу перейдем к химическому отпугиванию. Что бы там кто не писал, про маскировку спирта 1-октен-3-ола и проч, не верьте. Комар напрямую реагирует на “золотой стандарт отпугивания” и просто избегает молекул ДЭТА. В случае комаров “окно концентраций” находится для ДЭТА в диапазоне 20–35%. После 35% увеличение концентрации не дает пропорционального увеличения времени защиты, т.е. просто переплачиваете за воздух, не более того. Таким образом для взрослых людей оптимален репеллент содержащий 20–35% ДЭТА который обновляется примерно каждые 4–5 часов. Малые же концентрации — это, грубо говоря, “наносить каждые 15 минут”. Т.е. можно конечно для маленьких детей использовать 10% репеллент, но обновлять его придется каждый час. Так что в общем и целом лучше всего подходит позиции #9, #33–34,#36 Аэрозоль «Дэта» Extrime от насекомых и клещей (5 в 1)

PICNIC Extreme от клещей

Рефтамид Максимум

PICNIC Extreme с ароматом ванили 5 в 1 Переплачиваем (если нужна защита ТОЛЬКО от комаров) в случае позиций #12,#26, #31. Но если вам важна универсальность — все в норме, переплачивайте на здоровье :) Примечание: у некоторых средств (позиция #33) в составе, помимо ДЭТА присутствует и т.н. синергист, вещество MGK-264. MGK-326 (di-n-propyl isocinchomeronate) и/или MGK-264 (N-octyl-bicycloheptene dicarboximide) используются только в комбинации с ДЭТА. Синергисты блокируют определенные ферменты микросомальной системы и не позволяют им обезвреживать поступившие в организм насекомого пиретрины и пиретроиды, таким образом, усиливая действие последних. Действие вещества в целом аналогично пиперонилбутоксиду, но MGK преимущественно подавля.т активность фермента глутатион-S-трансферазы. Добавление синергиста экономически эффективно ибо требуется меньше основоного вещества для одинакового эффекта. Что касается других видов репеллентов, то напомню, что ДЭТА — золотой стандарт, т.е. все суррогаты (в т.ч. с приставкой ЭКО) должны быть таких же примерно концентраций. В этом плане позиция #32 нам подходит, 20% пикаридина~20% ДЭТА. Рефтамид Эксперт Природный репеллент В Беларуских интернет-магазинах не удалось найти средств с IR3535 в концентрациях близких к желанным 20%, а небольшие концентрации (3–5–7–10%) рассматривать смысла нет. Что бы там маркетологи не писали. Почему-то в соцсетях считается, что IR3535 безопаснее всех остальных репеллентов (возможно потому что Википедия пишет “производное аминокислоты”). И средство это некоторые мамаши начинают лить на годовалых детей. Меж тем, PubChem пишет, что “Irritant. Causes serious eye irritation”. Так что, как говорил классик, “не читайте до обеда советских газет”, думайте своей головой. Пару слов про эффективность репеллентов с п-ментандиолом. Она тоже под вопросом,ибо даже в сходных концентрациях такие средства обеспечивают защиту на меньшее время, а сходных цифр (20–35%) нет и в помине. В эту же категорию аутсайдеров попадают перметрины и прочие контактные инсектициды. Они не сработают на открытом воздухе при разовом аэрозольном нанесении. Примечание: про ванилин. Некий условный маркетолог в один прекрасный момент вдруг решил добавлять в репелленты ванилин, ибо люди же раскупают это вещество в магазинах летом, значит смысл есть. При этом в США примерно в 1970-х годах проверяли совместную работу ванилина с распространенными репеллентами. Эффект синергизма и удлинения времени действия наблюдался только для комбинации с ДЕТА. В случае диметилфталата и этилгександиола никаких плюсов обнаружено не было. Сам по себе ванилин никакой подтвержденной репеллентной активности не имеет. Это касается и комаров, и гнуса, и тем более клеща.

Лот №3 — гнус (он же сообщество мошки, слепней и мокрецов). Несмотря на то, что комаров часто вносят в подмножество гнуса, я так делать не стану. По той причине, что мошка своим коротким “носом” разрезает кожу до глубины 0,4 мм, выделяет туда слюну, способствующая кровотечению и высасывает кровь из образовавшейся ранки. Мошка, биохимически, это аналог пиявки, т.к. обрабатывает рану ферментом апиразой, аналогичного таковому у пиявок и ингибиторами свертывания крови. Яд в слюне симулиид обладает токсичным действием и стойкостью. Он не теряет своих токсических свойств при нагревании до 100 °С в течение 2 часов и нейтрализуется щелочью с нашатырным спиртом [см. Е.Н. Павловский Руководство по паразитологии человека. Том II — Семейство Melusinidae (Simuliidae) мошки]. Так что комар менее инвазивный, и своим длинным хоботком высасывает кровь прямо из капилляров, никакой гирудо-биохимии. От гнуса, как я уже писал ранее, лучшая защита — это правильная сетка им упомянутого в предыдущем абзаце Е.Н. Павловского (~накомарник с пропиткой). Для пропитки можно использовать позиции #30–31, содержащие диметилфталат. Но если кому-то удобнее наносить репелленты на кожу, а не на защитную сетку — то так тому и быть. Отмечу, что примерно до 2000-х годов за рубежом тоже в качестве “анти-мошка” репеллентов использовали диметилфталат (и этилгександиол), но постепенно от них полностью отказались, из-за побочных эффектов на организм человека. Против гнуса наиболее эффективны ДЕТА и пикаридин, окно концентраций почти аналогично таковому для комаров 20–40%. Т.е. подходят позиции #9, #33–34,#36 Аэрозоль «Дэта» Extrime от насекомых и клещей (5 в 1)

PICNIC Extreme от клещей

Рефтамид Максимум

PICNIC Extreme с ароматом ванили 5 в 1 Небольшая переплата за повышенные концентрации ДЭТА в случае позиций #12,#26, #31. Также подходит позиция #32 с 20% пикаридина~20% ДЭТА. Рефтамид Эксперт Природный репеллент Про четко выраженную эффективность действия против гнуса IR3535 и эфирных масел сказать ничего определенного нельзя. Возможно причина — разнообразие видового состава мошек в составе гнуса. Имя им легион, и нужно для каждого определить ольфактометрически отношение к эфирным маслам. Работа для нескольких профильных НИИ, на несколько лет. ДЭТА и дети Как вы уже наверное поняли, все отличие различных “для малышей”/Baby/”детское” версий репеллентов от взрослых вариантов — в сниженном (ниже низкого) содержании действующего вещества. Что в голове у производителей — я не знаю. Да, снижение концентрации снизит тяжесть протекания аллергической реакции, если таковая вдруг возникнет. Но ведь это репеллент, его задача не “предотвращать аллергию на репеллент”, а в первую очередь отпугивать насекомых. Так что родителям надо как-то определятся. Американская академия педиатрии (AAP) по поводу ДЭТА говорит следующее “…репелленты, содержащие 10% ДЭТА могут считаться такими же безопасными, как и репелленты содержащие 30% ДЭТА”. Большинство сходится на том, что химические репелленты (любые) лучше всего использовать для детей старше двух лет, годовалых детей и младенцев лучше защищать антимоскитными сетками (в т.ч. с пропитками). Ибо репелленты, не содержащие ДЭТА не обеспечивают такую ​​же степень защиты от укусов, как продукты, содержащие ДЭТА. Плюс всевозможные “ДЕТА-суррогаты” как правило гораздо меньше изучены в плане безопасности. Особенно осторожно (!!) следует использовать эфирные масла, различные концентраты. Потому что получить от них сильнейшую аллергию или ожог, в разы проще, чем от того же ДЭТА, которым пугают различные “диванные эксперты в педиатрии”. При использовании классического диэтилтолуамида следует помнить следующие важные правила: Не наносить ДЭТА на руки маленьких детей (дети любят совать руки в рот), вокруг глаз и рта. Умеренно наносите около ушей

Не давать вдыхать, глотать репеллент и не допускайте попадания аэрозолей/спреев в глаза. Чтобы нанести репеллент на лицо ребенка, сначала распылите вещество на свои руки, а затем вотрите его в кожу ребенку. Для детей младше года вообще не желательно наносить репеллент на кожу.

Не наносите репеллент на раны или поврежденную (в т.ч. солнечные ожоги, воспаленные места укусов) кожу.

Используйте только на открытом воздухе и мойте кожу водой с мылом после входа в помещение.

ДЭТА не стоит применять одновременно с солнцезащитным кремом. Лучше всего нанести крем, выждать 20–30 минут и только тогда наносить репеллент. Считается что диэтилтолуамид примерно на треть ослабляет действие солнцезащитного крема (требуется повторное нанесение) Выводы Судя по ситуации на рынке репеллентов и активности различных кровососущих насекомых — беларусов ждет веселое лето. Не понятно на кого рассчитывают производители и на что они вообще ориентируются, если почти из четырех десятков имеющихся в продаже репеллентов проходят по формальным признакам меньше четверти. Крайне низкие (не эффективные) заявленные концентрации, обилие маскирующих (эфирномасличные отдушки) добавок, не имеющих подтвержденной репеллентной активности (а часто, наоборот, способных выступать в роли аттрактанта). Кроме того, оценка ТТХ средства через интернет-магазины может быть осложнена отсутствием конкретики в составе. Вместо этого потенциальные покупатель получает порцию увещеваний вроде “средство содержит лучший компонент” и т.п. Из-за того, что популярные на западе IR3535 и пикаридин на пост-советском пространстве либо продаются в “урезанных концентрациях”, либо не продаются вовсе — вариантов у покупателя кроме ДЕТА нет. Отдельно стоит упомянуть и тренд “детские щадящие репелленты”, когда производители в тару меньшего объема фасуют очень слабые растворы репеллентов (фактически, в пересчете на концентрации, обеспечивающие десяток-другой минут защиты), клеят поверх этикетку с ребенком, большими буквами “ДЕТСКИЙ” и вот она, дармовая прибыль…

Бонусом к статье — памятка по репеллентам