Siarhei Besarab

Jun 5

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Большой июньский репеллент-разбор

Нет комарам! Обзор антимоскитных "фитобоеприпасов"

Написав статью про растения отпугивающие клещей я получил большое количество вопросов по поводу других насекомых. И тут…

habr.com

ДЭТА и дети

  • Не наносить ДЭТА на руки маленьких детей (дети любят совать руки в рот), вокруг глаз и рта. Умеренно наносите около ушей
  • Не давать вдыхать, глотать репеллент и не допускайте попадания аэрозолей/спреев в глаза. Чтобы нанести репеллент на лицо ребенка, сначала распылите вещество на свои руки, а затем вотрите его в кожу ребенку. Для детей младше года вообще не желательно наносить репеллент на кожу.
  • Не наносите репеллент на раны или поврежденную (в т.ч. солнечные ожоги, воспаленные места укусов) кожу.
  • Используйте только на открытом воздухе и мойте кожу водой с мылом после входа в помещение.
  • ДЭТА не стоит применять одновременно с солнцезащитным кремом. Лучше всего нанести крем, выждать 20–30 минут и только тогда наносить репеллент. Считается что диэтилтолуамид примерно на треть ослабляет действие солнцезащитного крема (требуется повторное нанесение)

Выводы

Перечень обозреваемых средств (Беларусь, состояние на 04.06.2022, курс доллара тоже).

  1. Лосьон-спрей акарицидный «Kontra» от клещей/объем 100 мл/состав: более 30%: вода, изопропанол; менее 5%: MGK-264, альфациперметрин (0.20%), перметрин (0.15%), парфюмерная композиция/Цена 3р.89к.~1.49$
  2. Крем «Ozz» детский репеллентный/объем 50 мл/ состав: ДЭТА(7,5%), вода, эмульгаторы, эмоленты, концентрат алоэ, экстракт ромашки, масло жожобы, структурообразователь, парфюмерная композиция/цена 3р.65к. ~1.40$
  3. Лосьон-спрей «Ozz» 10, от комаров/ объем 100 мл/состав: ДЭТА 10%, вода, изопропанол, экстракт алоэ, экстракт ромашки, отдушка парфюмерная/цена 4р.99к. ~1.9$
  4. Аэрозоль от клещей и комаров «Дэта» Бэби, детский/ объем 100 мл/ состав: альфациперметрин (0.2%); N.N-диэтил-m-толуамид 5 %; спирт изопропиловый 30%; пропеллент углеводородный (пропан/бутан) 30%; пропиленгликоль 5%; отдушка 5%/ цена 5р.99к. ~2.29$
  5. Аэрозоль от мошек, клещей и комаров «Дэта» Аква/ объем 100 мл/состав: 25% N,N-диэтил-m-толуамид, пропиленгликоль, глицерин, эмульгатор, масло пихты, отдушка, консервант, вод/ цена 5р.99к. ~2.29$
  6. Аэрозоль от комаров «Дэта» Aqua/объем 150 мл/ состав: N,N — диэтил-m-толуамид 15%, пропеллент углеводородный (пропан/бутан), вода, пропиленгликоль, глицерин, эмульгатор, масло пихты, отдушка, консервант/цена 7р.25к. ~2.77$
  7. Аэрозоль от клещей и комаров «Дэта» /объем 150 мл/состав: 0,2% альфациперметрин, 10% N,N-диэтил-m-толуамид, спирт изопропиловый, пропиленгликоль, экстракт пихты, пропеллент углеводородный/цена: 7р.65к. ~2.92$
  8. Аэрозоль от насекомых «Дэта» Бэби, Аква 2 в 1/объем 100 мл/состав: IR 3535 (10%), пропиленгликоль, аллантоин, Алоэ Вера, консервант, отдушка, вода, пропеллент углеводородный/ цена: 7р.85к. ~3$
  9. Аэрозоль «Дэта» Extrime от насекомых и клещей (5 в 1)/объем 150 мл/состав: N,N — диэтил-m-толуамид 32,5%, пропеллент углеводородный (пропан/бутан) > 30%, спирт изопропиловый >15%, но < 30%, пропиленгликоль > 5%, но < 15%, отдушка <5% (в т. ч. лимонен, линалоол, бензилсалицилат, цитраль/цена 8р.15к. ~3$
  10. Средство от насекомых «Raid max» Весенний луг/ объем 300 мл/состав: циперметрин — 0.1%, имипротрин — 0.031%, праллетрин — 0.03 %, бутан/пропан/изобутан, углеводородный растворитель, изопропанол, отдушка/цена 8р.59к. ~3.28$
  11. Средство «Raid» от летающих насекомых/объем 300 мл/ состав: тетрамитрин — 0.35 %, d-фенотрин — 0.125 %, d-аллетрин — 100 %, деионизированная вода, пропан/бутан/ изобутан, функциональные добавки/цена: 9р.99к. ~3.82$
  12. Средство от мошки и гнуса «Mosquitall» Профессиональная защита/объем 100 мл/состав:N,N-диэтилтолуамид (50%), спирт этиловый денатурированный (19,6%), ванилин, пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан). /цена 10р.35к. ~3.96$
  13. Аэрозоль «Mosquitall» от комаров/объем 150 мл/состав: этилбутилацетиламинопропионат (4,0 %); < 5 %: отдушка, экстракт орхидеи, сополимер винилпирролидона и винилацетата, спирт изопропиловый, масло бабассу, силиконы, пропиленгликоль; < 30 %: спирт этиловый денатурированный (23,4 % об.), углеводородный пропеллент (пропан, бутан, изобутан)/цена: 10р.49к. ~4$
  14. Аэрозоль Mosquitall «Nature» от комаров/объем 150 мл/ состав: п-ментан-3,8-диол (10,0 %); < 5 %: полимер, экстракт алоэ, экстракт ромашки, силикон, отдушка; ? 30 %: спирт этиловый денатурированный (22,93 % об.), пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан)/цена 11р.75к. ~4.49$
  15. Аэрозоль от насекомых «Gardex» Naturin/объем 100 мл/состав: Ароматические вещества и эфирные масла (цитронелла, масло эфирное герань, линалоол, гераниол, цитронеллол, д — лимонен, цитраль, фенилэтиловый спирт, альфа ионон, кумарин), карбопол, триэтаноламин, масло растительное, глицерин, консервант, модификатор, краситель, вода/цена 8р.29к. ~3.17$
  16. Аэрозоль «Ozz» от комаров, мошек, слепней, мокрецов/объем 150 мл/состав: ДЭТА (18%), пропеллент углеводородный, изопропанол, пропиленгликоль, экстракт алоэ, экстракт ромашки, парфюмерная композиция/цена 8р.99к. ~3.44$
  17. Аэрозоль от насекомых «Gardex» Naturin, Супер сила 3 в 1/объем 150 мл/состав: эфирные масла герани и пихты./цена 8р.99к. ~3.44$
  18. Аэрозоль от насекомых «Раптор» от летающих насекомых/объем 275 мл/состав: перметрин 0,2%, тетраметрин 0,1%, синергист 0,5%, растворители, пропеллент: бутан, пропан, изобутан/цена 10р.79к. ~4.13$
  19. Спрей от насекомых «Варан» для уничтожения летающих/объем 345 мл/состав: тетраметрин 0,12%, Циперметрин 0,2%, Пиперонилбутоксид 0,4%, Отдушка Менее 5%, Функциональные Добавки Менее 5%, Смесь Бутан / Пропан / Изобутан Более 30%, Растворители Более 30%/цена 11р.39к. ~4.36$
  20. Аэрозоль от насекомых «Gardex» Family, алоэ вера/объем 150 мл/состав: N,N-диэтилтолуамид 18%, спирт этиловый, экстракт алоэ вера, пропеллент углеводородный, отдушка/цена 11р.99к.~ 4.59$
  21. Аэрозоль «Mosquitall» от клещей/объем 150 мл/состав: альфациперметрин (0,2 %), диэтилтолуамид (7,0 %); %: отдушка, триэтиленгликоль; 30 %:пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан), спирт этиловый (52,8 % об.)/цена 12р.29к. ~4.7$
  22. Аэрозоль от насекомых «Раптор» универсальный/объем 275 мл/состав: тетраметрин — 0,20%; циперметрин — 0,15%, имипротрин — 0,05%; растворитель углеводородный; пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан, 60 %), отдушка/цена 12р.39к. ~4.74$
  23. Аэрозоль от насекомых «Gardex» Extreme, от клещей/объем 150 мл/состав: альфациперметрин — 0,2%, перметрин — 0,15%, пропиленгликоль, спирт этиловый, бутан, изобутан, пропан, отдушка/цена 12р.99к. ~4.97$
  24. Спрей от насекомых «Gardex» Baby, для детей/объем 75 мл/состав IR3535 (10%), пропиленгликоль, отдушка, вода/цена 12р.99к. ~4.97$
  25. Спрей от насекомых «Gardex» Family/объем 100 мл/состав: N,N-диэтилтолуамид — 15%, эмульгатор, экстракт Алоэ Вера, пропиленгликоль, отдушка, вода/цена 12р.99к. ~4.97$
  26. Аэрозоль от насекомых «Gardex» Extreme Super/объем 80 мл/состав: N, N-диэтилтолуамид 50%, спирт этиловый, пропеллент углеводородный, отдушка/цена 13р.75к. ~5.26$
  27. Спрей от комаров «Bros»/объем 100 мл/состав: N,N- диэтилтолуамид (Дэта) 15% (15 г/100 г), спирт этиловый, функциональные и технологические компоненты/цена 15р.95к. ~6.1$
  28. Спрей от комаров и насекомых «Levrana» Цитронелла/объем 100 мл/состав: эфирные масла: Герань Египетская, Цитронелла, Лемонграсс, Кедр Атласский, Розмарин, Лаванда, Чайное Дерево/цена 18р.57к. ~7.1$
  29. Рефтамид Экстра Антиклещ репеллент/объем 145 мл/состав: альфациперметрин 0,2%, имипротрин 0,15%, отдушка <5%, сорбитан олеат <5%, изопарафин <5%, бутан/пропан/изобутан смесь >30%, нефрас >30%/цена 4р.19к.~1.6$
  30. Рефтамид Антикомар/объем 145 мл/состав: N,N-Диэтил-3-метилбензамид (ДЭТА) 15,75%, диметилфталат 13,5%, бутан/пропан/изобутан смесь >30%, спирт этиловый денатурированный 15%-30%, глицерин <5%, натрий тетраборнокислый <5%/цена 5р.20к.~1.99$
  31. Рефтамид 8 в 1 Экстрим /объем 150 мл/состав: N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 40%, диметилфталат 5%, углеводородный пропелллент > 30%, спирт этиловый денатурированный 5–15%, вспомогательные компоненты < 5%, отдушка < 5%/цена: 10р.43к.~3.99$
  32. Рефтамид Эксперт Природный репеллент/объем 150 мл/состав: пикаридин — 20,0%, вспомогательные компоненты, отдушка, углеводородный пропеллент/цена 13р.62к.~5.21$
  33. Спрей от насекомых PICNIC Extreme от клещей/ объем 150мл/состав: N,N-диэтилтолуамид — 35%, синергист MGK-264–0,75%, 30% спирт изопропиловый/ цена 7р.97к.~3.05$
  34. Рефтамид Максимум/ объем 145мл/состав: N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 28%, пропиленгликоль <5%, ванильная отдушка <5%, спирт этиловый денатурированный 15–30%, бутан/пропан/изобутан смесь >30%/цена: 10 р.~3.82$
  35. Спрей от насекомых Help Детский от комаров и мошек репеллентный / объем 90мл/состав: IR3535-10%, эмульгаторы, структурообразователи, отдушка, вода/цена 25р.52к.~9.76$
  36. PICNIC Extreme с ароматом ванили 5 в 1/объем 150мл/состав: N,N-диэтилтолуамид — 28,0 %, < 5 % –отдушка, ≥ 30 %: пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан), спирт этиловый денатурированный — 37,3 % об./цена: 8р.62к.~3.3$
  37. Рефтамид аэрозоль-репеллент Детский от 1 года/объем 100 мл/состав: IR3535 (10%); вода >30%; углеводородный пропеллент (15–30%); пропиленгликоль (5–15%); отдушка <5%; вспомогательные компоненты <5%/цена 9р.51к.~3.64

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SIARHEI BESARAB — Independent Scientist in Surface&Interface Chemistry · Researcher | Science Journalist · Writer | Science Communicator | about.me/steanlab

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Siarhei Besarab

SIARHEI BESARAB — Independent Scientist in Surface&Interface Chemistry · Researcher | Science Journalist · Writer | Science Communicator | about.me/steanlab

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